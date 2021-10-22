Кроме этого, украинцев призывают вакцинироваться против коронавируса, чтобы обезопасить себя от Дельта-штамма. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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Карантинные ограничения для невакцинированных
На вопрос о том, будут ли вводить жесткие правила в Украине для невакцинированных людей, как во многих странах мира, Кузин ответил, что Минздрав использует постановление Кабмина, где четко прописаны возможности или ограничения для вакцинированных и невакцинированных граждан.
Игорь Кузин – главный санврач
"Мы стимулируем работу бизнеса, который вакцинирован. Стимулируем работу тех учреждений, которые готовы проматывать вакцинацию, или тех, которые готовы проверять вакцинальный статус во время своей работы в оранжевой или желтой зоне. Более жесткие ограничения не планируем применять, и это достаточно важно".
В то же время Министерство здравоохранения будет постоянно обновлять список учреждений или организаций, для работников которых вакцинация является обязательной. По его словам, благодаря вакцинации человек не только защищает свое здоровье, но и получает возможность "жить обычной жизнью".
"Он не будет ощущать на себе какого-то влияния "красной" зоны или каких-то ограничений. Так для людей создаются адекватные условия, безопасные условия пребывания в общественных местах или местах общественного питания", – пояснил Кузин.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Планирует ли Минздрав вводить локдаун во всех регионах Украины
Несмотря на то, что в Украине коронавирус продолжает распространяться, Минздрав пока не планирует вводить локдаун. Сейчас говорится только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать красный уровень эпидемической опасности.
Также есть ряд факторов, по словам Кузина, которые влияют на введение локдауна:
- уровень вакцинации населения;
- то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований и вакцинироваться.
Благодаря этим двум факторам мы можем адекватно пережить очередную волну подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и максимально ее сгладить,
– отметил Кузин.
Напомним, на сегодня в красной зоне только 5 регионов – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября добавится еще Сумская область.
Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коронавирус и вакцинация в Украине: статистика
- В Украине за сутки 21 октября 269 666 людей вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы – 85 559 человек.
- С начала вакцинальной кампании привили 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего провели 15 386 831 прививку.
- За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 2 октября выздоровели 2 361 365 человек.
- Но, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 003 жителя страны.