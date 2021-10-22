Будут ли ограничения для невакцинированных и тотальный локдаун: Кузин раскрыл детали

Пока что в Украине не планируют вводить дополнительные ограничения для невакцинированных граждан. Также в Министерстве здравоохранения ответили, планируют ли вводить локдаун во всех регионах Украины.

Кроме этого, украинцев призывают вакцинироваться против коронавируса, чтобы обезопасить себя от Дельта-штамма. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Карантинные ограничения для невакцинированных

На вопрос о том, будут ли вводить жесткие правила в Украине для невакцинированных людей, как во многих странах мира, Кузин ответил, что Минздрав использует постановление Кабмина, где четко прописаны возможности или ограничения для вакцинированных и невакцинированных граждан.

Игорь Кузин – главный санврач "Мы стимулируем работу бизнеса, который вакцинирован. Стимулируем работу тех учреждений, которые готовы проматывать вакцинацию, или тех, которые готовы проверять вакцинальный статус во время своей работы в оранжевой или желтой зоне. Более жесткие ограничения не планируем применять, и это достаточно важно".

В то же время Министерство здравоохранения будет постоянно обновлять список учреждений или организаций, для работников которых вакцинация является обязательной. По его словам, благодаря вакцинации человек не только защищает свое здоровье, но и получает возможность "жить обычной жизнью".

"Он не будет ощущать на себе какого-то влияния "красной" зоны или каких-то ограничений. Так для людей создаются адекватные условия, безопасные условия пребывания в общественных местах или местах общественного питания", – пояснил Кузин.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Планирует ли Минздрав вводить локдаун во всех регионах Украины

Несмотря на то, что в Украине коронавирус продолжает распространяться, Минздрав пока не планирует вводить локдаун. Сейчас говорится только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать красный уровень эпидемической опасности.

Также есть ряд факторов, по словам Кузина, которые влияют на введение локдауна:

уровень вакцинации населения;

то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований и вакцинироваться.

Благодаря этим двум факторам мы можем адекватно пережить очередную волну подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и максимально ее сгладить,

– отметил Кузин.

Напомним, на сегодня в красной зоне только 5 регионов – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября добавится еще Сумская область.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус и вакцинация в Украине: статистика

В Украине за сутки 21 октября 269 666 людей вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы – 85 559 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего провели 15 386 831 прививку.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 2 октября выздоровели 2 361 365 человек.

Но, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 003 жителя страны.