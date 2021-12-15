Будут ли различия в сертификатах у людей, получивших третью дозу вакцины

Люди, которые получат третью дозу вакцины против коронавируса не будут иметь дополнительный сертификат. Также не изменится срок его действия.

Кто может получить дополнительную прививку против коронавируса

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге. По ее словам дополнительную дозу вакцины могут получить люди, имеющие медицинские показания в связи с тяжелыми заболеваниями.

Читайте также: Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма

Это делают для того, чтобы сформировать лучшую защиту, потому что иммунная система такой категории граждан могла не сформировать необходимую защиту.

Третья доза вакцины против коронавируса предназначена для людей с иммунодефицитом, в частности:

пациенты с ВИЧ/СПИДом,

больные раком,

пациенты с трансплантированными органами,

те, кто принимает определенные иммуносупрессивные препараты,

те, у кого есть наследственные заболевания, которые влияют на иммунную систему (например, врожденная недостаточность иммуноглобулина A) и многие другие.

Сертификат после третьей дозы вакцины

Дополнительный сертификат не будет генерироваться. Действительным останется зеленый сертификат, при чем его срок также не изменится, то есть 365 дней со дня получения второй дозы вакцины. Но внесение данных в электронную систему здравоохранения о прививках будет происходить.

Как получить третью дозу вакцины

Третью прививку украинцы могут сделать в интервале за 28 – 90 дней после второй. После обращения к врачу, он выдаст направление произвольной формы на введение дополнительной прививки той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Сделать дополнительную прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Будет интересно: самые распространенные мифы о вакцинации