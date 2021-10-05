Будут ли украинцам вводить третью дозу вакцины против коронавируса: ответ Кузина

В Украине пока не будут вводить бустерную, то есть третью дозу вакцины против коронавируса. Эксперты рассматривали этот вопрос на прошлой неделе и решили, что это еще неактуально.

Минздрав пока не рекомендует вводить третью дозу вакцины против коронавируса. Об этом в эфире "Сніданку з "1+1" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Игорь Кузин "На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения”.

Главный санврач страны отметил, что пока украинцы не спешат вакцинироваться против коронавируса. Более того, заинтересованность населения к вакцинации упала.

Каждый день прививку против болезни делают 100–120 тысяч человек. При этом способность системы почти вдвое выше.

Игорь Кузин "Минздрав работает над развертыванием инфрастурктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей в рамках адаптивного карантина. Способность системы – это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться”.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 4 октября, в Украине провели 100 331 прививки против коронавируса. 51 472 человека получили первую дозу вакцины, а остальные 48 859 – завершающую, вторую дозу препарата.

Вакцинация проводилась в 2 925 пунктах прививки и в 339 центрах вакцинации. Кроме этого, к иммунизации населения была привлечена 831 мобильная бригада.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 7 242 115 жителей страны. 7 242 113 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины, а 5 820 725 человек – две дозы (2 человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 13 062 838 прививок против COVID-19 (первой и второй дозой).



​Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала