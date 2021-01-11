Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выразил надежду, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Украине будет бесплатной для всех граждан.

Виктор Ляшко ответил на вопрос о вероятной вакцинации отдельных категорий украинцев на платной основе в эфире канала Еспресо.TV.

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Мы рассчитываем, что она (вакцинация) будет бесплатной для всех граждан Украины,

- сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что со временем, вероятнее всего, будет возможным вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

"У нас есть четкие этапы – как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", – пояснил он.

Когда можно получить платную вакцину против COVID-19

Вакцинироваться людям, которые не относятся к группе риска, за собственные средства можно будет не раньше, чем во втором полугодии 2021 года. Однако Виктор Ляшко добавил, что в Минздраве пока вопрос платной вакцинации даже не рассматривают.

Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам,

- подчеркнул заместитель главы Минздрава.

Вакцинация в Украине: коротко

По данным Офиса президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале.

В то же время Украина ожидает первых поставок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса являются прививки 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Ранее план вакцинации предусматривал 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.



Предварительный план вакцинации в Украине / инфографика 24 канала