В Украине в феврале должна начаться вакцинация от COVID-19. Свою дозу вакцины получат даже те люди, которые уже переболели коронавирусом.

Источник: BBC News Украина

Как сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, Минздрав рекомендует вакцинироваться всем.

Важно Украина должна закупить 15 миллионов доз вакцины, – Ляшко

Ляшко отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев.

Человек может переболеть и иметь иммунитет. Но, какая правдивая информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет,

– пояснил главный санитарный врач.

Также Ляшко добавил, что вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Однако есть исключение

Он отметил, что Минздрав может перенести первую прививку на 3 – 6 месяцев для медработников, которые точно переболели. Это произойдет при условии ограниченного доступа к вакцинам.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное

Украина ранее заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя — Sinovac Biotech . Речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины.

. Речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины. Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля , может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.

, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины. Ляшко считает, что украинцы смогут купить вакцины в аптеках или сделать прививку в частных больницах не раньше второго полугодия 2021 .

. Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрены 5 этапов вакцинации. Согласно им, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала