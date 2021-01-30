Будут ли в Украине вакцинировать людей, которые уже переболели COVID-19: объяснение Ляшко
В Украине в феврале должна начаться вакцинация от COVID-19. Свою дозу вакцины получат даже те люди, которые уже переболели коронавирусом.
Источник: BBC News Украина
Как сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, Минздрав рекомендует вакцинироваться всем.
Важно Украина должна закупить 15 миллионов доз вакцины, – Ляшко
Ляшко отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев.
Человек может переболеть и иметь иммунитет. Но, какая правдивая информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет,
– пояснил главный санитарный врач.
Также Ляшко добавил, что вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.
Однако есть исключение
Он отметил, что Минздрав может перенести первую прививку на 3 – 6 месяцев для медработников, которые точно переболели. Это произойдет при условии ограниченного доступа к вакцинам.
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Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное
- Украина ранее заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя — Sinovac Biotech. Речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины.
- Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.
- Ляшко считает, что украинцы смогут купить вакцины в аптеках или сделать прививку в частных больницах не раньше второго полугодия 2021.
- Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрены 5 этапов вакцинации. Согласно им, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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