Так, пока в Украине не делают прививки людям в возрасте до 18 лет. Но министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что такое может произойти.

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Ляшко отметил, что сейчас в инструкциях всех производителей COVID-вакцин, зарегистрированных в Украине, написано, что вакцина проходила клинические исследования на эффективность и безопасность среди людей в возрасте от 18 лет.

Виктор Ляшко “Я знаю, что сейчас уже завершились определенные клинические исследования, и говорят и о 15, и о 12 годах и старше, но пока Украина пользуется имеющимися регистрационными материалами. Однако потенциально мы понимаем, что возрастная группа будет расширена и подростков мы также будем вакцинировать”.

COVID-вакцинация детей в мире: что известно

В США уже началась вакцинация детей от 12 до 16 лет. Их прививают препаратом от Pfizer-BioNTech.

В Канаде тоже разрешили использование этого препарата для возрастной группы 12 – 16 лет.

Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением.

Вакцина против COVID-19 от компании Sinovac тоже получила одобрение Китая для прививки детей и подростков в экстренных случаях. Отныне в стране препарат можно применять на детях в возрасте от 3 до 17 лет.

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