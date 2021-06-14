Будут ли вакцинировать против коронавируса детей в Украине: ответ Ляшко

14 июня 2021 , 15:06
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Источник:

НВ

Сейчас на выходных в Украине работают Центры массовой вакцинации, где прививки против коронавируса может получить любой взрослый человек.

Так, пока в Украине не делают прививки людям в возрасте до 18 лет. Но министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что такое может произойти.

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Ляшко отметил, что сейчас в инструкциях всех производителей COVID-вакцин, зарегистрированных в Украине, написано, что вакцина проходила клинические исследования на эффективность и безопасность среди людей в возрасте от 18 лет.

 

Виктор Ляшко

“Я знаю, что сейчас уже завершились определенные клинические исследования, и говорят и о 15, и о 12 годах и старше, но пока Украина пользуется имеющимися регистрационными материалами. Однако потенциально мы понимаем, что возрастная группа будет расширена и подростков мы также будем вакцинировать”.

COVID-вакцинация детей в мире: что известно

  • В США уже началась вакцинация детей от 12 до 16 лет. Их прививают препаратом от Pfizer-BioNTech.
  • В Канаде тоже разрешили использование этого препарата для возрастной группы 12 – 16 лет.
  • Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением.
  • Вакцина против COVID-19 от компании Sinovac тоже получила одобрение Китая для прививки детей и подростков в экстренных случаях. Отныне в стране препарат можно применять на детях в возрасте от 3 до 17 лет.
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Автор: Анастасія Кушпіт