Что известно о ревакцинации против COVID-19

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, на сегодня нет четких данных о необходимости дополнительных доз – даже производители не изменили инструкций к вакцинам.

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Сейчас Министерство здравоохранения отмечает необходимость вакцинации в целом, в частности людей из групп риска.

Виктор Ляшко "Сегодня вопрос ревакцинации еще четко не определен, даже производителями, они еще не объявили изменения в инструкцию, поэтому давайте мы провакцинируем успешно людей по первому кругу, и призовем все группы риска, в частности пожилых людей, прийти, сделать прививку”.

Виктор Ляшко призвал украинцев не ждать следующей волны коронавируса, а идти прививаться уже сейчас.

К слову, во время встречи с журналистами 1 июля министр также сказал, что надеется, что вакцинироваться против COVID-19 по втором кругу не придется минимум год.

В то же время COVID-сертификаты, которые будут выдавать украинцам, будут действовать 180 дней.

Исследования ревакцинации

В Оксфордском университете провели исследование введения третьей дозы вакцины от AstraZeneca спустя более 6 месяцев после введения второй дозы – результаты обнадеживающие – третья доза улучшила показатель уровня антител и способность Т-клеток организма бороться с коронавирусом.

Справка! С начала вакцинальной кампании от коронавируса вакцинировали 2 357 227 украинцев: 2 357 225 из них получили 1 дозу препарата,

2 дозы, то есть завершили вакцинацию – 1 215 284 человека. Всего в стране провели 3 572 509 COVID-прививок.

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