Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что новая рыночная заработная плата, которую недавно установило правительство, должна быть начислена в каждом медучреждении.

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По его словам, на следующей неделе Национальная служба здоровья (НСЗУ) завершит контрактование медучреждений на 2022 год.

Виктор Ляшко – министр Минздрава “Каждое медучреждение получит данные об объемах нынешнего финансирования по программе медицинских гарантий. И как следствие, будет иметь понимание, какой процент этих средств будет направлен в фонд оплаты труда.”

Ляшко заверил, что больницы, которым не будет хватать денег на зарплаты, получат дофинансирование по отдельному механизму.

Важно! Если медучреждения искусственно будут формировать задолженность, чтобы получить дополнительные средства из бюджета, – они будут нести ответственность.

В частности, по инициативе Минздрава Госаудитслужба будет проверять каждое медицинское учреждение, которое в своих отчетах будет декларировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату.

Проверки будут касаться и тех больниц, которые имеют значительные остатки средств на своих счетах, но при этом не направляют их на финансовое обеспечение медицинских работников.

Как известно, Кабинет министров повысил минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года. Так, средний медицинский работник будет получать не менее 13,5 тысяч гривен, а врачи – не менее 20 тысяч гривен.