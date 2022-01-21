Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что новая рыночная заработная плата, которую недавно установило правительство, должна быть начислена в каждом медучреждении.
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По его словам, на следующей неделе Национальная служба здоровья (НСЗУ) завершит контрактование медучреждений на 2022 год.
Виктор Ляшко – министр Минздрава
“Каждое медучреждение получит данные об объемах нынешнего финансирования по программе медицинских гарантий. И как следствие, будет иметь понимание, какой процент этих средств будет направлен в фонд оплаты труда.”
Ляшко заверил, что больницы, которым не будет хватать денег на зарплаты, получат дофинансирование по отдельному механизму.
В частности, по инициативе Минздрава Госаудитслужба будет проверять каждое медицинское учреждение, которое в своих отчетах будет декларировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату.
Проверки будут касаться и тех больниц, которые имеют значительные остатки средств на своих счетах, но при этом не направляют их на финансовое обеспечение медицинских работников.
Как известно, Кабинет министров повысил минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года. Так, средний медицинский работник будет получать не менее 13,5 тысяч гривен, а врачи – не менее 20 тысяч гривен.