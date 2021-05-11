На сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства говорится, что предложение уже поддержал президент Владимир Зеленский.

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Так, на совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". В частности, Зеленский поддержал предложение Степанова по внедрению отдельных дней (выходных) для вакцинации людей из списка приложения "Дія".

Вакцинация в Украине: данные по состоянию на 11 мая С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 865 590 украинцев. Лишь 695 из них вакцинировались дважды, то есть полностью закончили иммунизацию. По состоянию на 10 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 531 754 человека.

Также на совещании рассматривался вопрос о введении электронных больничных с 1 июня 2021 года в пилотном формате в 200 больницах. В полном объеме они заработают с 1 сентября.

Кроме того, до сих пор ведется работа по имплементации "ковидных паспортов". Украина ждет европейские образцы, чтобы согласовать с ними свои документы.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала