К журналистам попал "черновой" проект закона об обязательной вакцинации против коронавируса, разрабатываемый австрийским правительством. Обязательство должно распространяться на всех живущих в Австрии только за некоторыми исключениями.
К слову Более 11 миллионов украинцев уже дважды привились против COVID-19
Должны быть исключения для тех, кому нельзя привиться без угрозы жизни или здоровью, и, по крайней мере, частично для беременных женщин и несовершеннолетних до двенадцати лет.
Наказание за отказ прививаться
Наказание грозит отказывающим в двух официальных повестках на вакцинацию. В частности, согласно документу:
- минимальный штраф за отказ от прививки составит 3,6 тысяч евро;
- или 4 месяца лишения свободы.
Вместо этого штраф на сумму в 7,2 тысячи евро будет угрожать тем, кто проигнорирует два сообщения о необходимости привиться.
Подробности
По данным издания, законопроект правительства представят 6 декабря 2021 года. Документ должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.
Вакцинация в Австрии
- Австрия стала первой страной в Евросоюзе, сделавшей вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.
- С середины ноября 2021 года страна ввела жесткий локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.
- Недавно Европу накрыли акции протеста из-за новых карантинных ограничений и призыва к массовой вакцинации от COVID-19. В частности, они прошли в Австрии, Нидерландах и Италии – на улицы вышли тысячи протестующих.