Будут сажать в тюрьму: в Австрии хотят усилить ответственность за отказ от прививки

Власти Австрии разрабатывают новый закон об ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. Наказание предусматривает штрафы и даже тюрьму.

К журналистам попал "черновой" проект закона об обязательной вакцинации против коронавируса, разрабатываемый австрийским правительством. Обязательство должно распространяться на всех живущих в Австрии только за некоторыми исключениями.

К слову Более 11 миллионов украинцев уже дважды привились против COVID-19

Должны быть исключения для тех, кому нельзя привиться без угрозы жизни или здоровью, и, по крайней мере, частично для беременных женщин и несовершеннолетних до двенадцати лет.

Наказание за отказ прививаться

Наказание грозит отказывающим в двух официальных повестках на вакцинацию. В частности, согласно документу:

минимальный штраф за отказ от прививки составит 3,6 тысяч евро;

или 4 месяца лишения свободы.

Вместо этого штраф на сумму в 7,2 тысячи евро будет угрожать тем, кто проигнорирует два сообщения о необходимости привиться.

Подробности

. Обязательная вакцинация от коронавируса будет распространяться на всех проживающих в Австрии с февраля 2022 года.

По данным издания, законопроект правительства представят 6 декабря 2021 года. Документ должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

Вакцинация в Австрии