Министерство здравоохранения одобрило рекомендации, по которым вакцинацию людей, что переболели коронавирусом, можно проводить через полгода после выздоровления. Кроме того, Минздрав определил рекомендации вакцинации и других групп.

Минздрав одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики по вопросам COVID-вакцинации в Украине.

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Рекомендовать вакцинацию людей с COVID-19 в анамнезе с отсрочкой вакцинации на 6 месяцев от времени протекания COVID-19,

– говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава, вакцинация возможна и ранее, по желанию пациента, если в определенной группе приоритета есть свободные дозы вакцины после вакцинации тех, у кого не было задокументировано заболевания коронавирусом.

Такие же рекомендации, то есть отсрочку вакцинации на 6 месяцев, разработали для следующих пунктов:

Вакцинация лиц, имеющих острое течение COVID-19

Для людей с острым течением коронавирусной болезни и тех, кто не получил ни одной дозы вакцины против COVID-19, или людей у которых инфекция развилась после получения первой дозы вакцины.

Вакцинация лиц, ранее получавших терапию антителами от COVID-19

Вакцинацию пациентов, получавших моноклональные антитела или плазму реконвалесцентов, следует отложить, по крайней мере, на 6 месяцев.

Примечание! Факт проведенной вакцинации против COVID-19 не будет влиять на терапевтическую тактику пациента с COVID-19.

Вакцинация беременных и женщин, которые вскармливают детей грудным молоком

Вакцинацию беременных следует отсрочить до времени завершения беременности. Если беременность наступила в период после получения первой дозы вакцины, введение второй дозы отсрочить до времени после разрешения беременности.

Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут вакцинироваться без оговорок.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала