Как будут выбирать первого украинца для вакцинации от коронавируса
Вакцинацию от коронавируса первого украинца будут транслировать в прямом эфире. Однако никакого кастинга накануне вакцинации проводить не будут.
Источник: BBC News Украина
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что из вакцинации не нужно делать шоу.
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Четко прописано, что первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники.
Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека. (Вакцинация – 24 канал) будет под камерами, это всегда происходит, этого никак не скроешь,
– отметил Ляшко.
Главный санитарный врач отметил: каждый медик, который борется с коронавирусом, – герой. Первую вакцину могут сделать кому угодно. Медики заслуживают получить вакцину и быть в эфире.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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