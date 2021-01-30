Вакцинацию от коронавируса первого украинца будут транслировать в прямом эфире. Однако никакого кастинга накануне вакцинации проводить не будут.

Источник: BBC News Украина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что из вакцинации не нужно делать шоу.

Актуально Вакцинация от коронавируса в Украине будет бесплатной, – Зеленский

Четко прописано, что первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники.

Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека. (Вакцинация – 24 канал) будет под камерами, это всегда происходит, этого никак не скроешь,

– отметил Ляшко.

Главный санитарный врач отметил: каждый медик, который борется с коронавирусом, – герой. Первую вакцину могут сделать кому угодно. Медики заслуживают получить вакцину и быть в эфире.

Обратите внимание! В феврале 2021 года Украина получит первую партию вакцин от Pfizer-BioNTech – 117 000 доз. Кроме того, в течение первых 6 месяцев года Украина сможет еще получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca / Oxford.