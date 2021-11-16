Об этом сообщили в Черновицком областном центре профилактики и контроля болезней. Мать и сын, жители села Усть-Путила Вижницкого района, употребляли консервированные грибы собственного производства.
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Люди не обратились к врачам сразу
Уже на следующий день, 10 ноября, они почувствовали ухудшение состояния своего здоровья. Однако к врачам они сначала решили не обращаться. Только 15 ноября люди пришли в Черновицкую областную больницу.
У них диагностировали ботулизм. При этом у 18-летнего парня легкая форма ботулизма, а у его 51-летней мамы было состояние средней тяжести. Ей пришлось ввести противоботулическую сыворотку.
По словам эпидемиологов, этот случай был уже третьим на Буковине с начала 2021 года. Первый случай ботулизма зафиксировали еще в марте, второй случай – в мае. Тогда заболели два человека. В обоих случаях пациенты употребляли мясные консервы собственного производства.
Заметим, что ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу. Микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.
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