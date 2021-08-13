На Буковине из-за коронавируса все чаще госпитализируют детей

В Черновицкой области растет количество детей, которых госпитализируют с подозрением на коронавирус или подтвержденной болезнью. Маленьких пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, сейчас нет.

Среди госпитализированных есть дети в возрасте до одного года. Об этом рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской больницы Оксана Знак.

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Сейчас в нашем заведении лечится 10 детей, которых мы связываем с COVID-19. В 8 из них коронавирус подтвержден, еще двое – с подозрением. С 10 госпитализированных детей, пятеро – это дети до года,

– сообщила Знак.

Она рассказала, что в маленьких пациентов наблюдается пневмония. В некоторых из них есть симптомы ОРВИ.

К слову, в Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. У новорожденного обнаружили штамм коронавируса Дельта.

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 13 августа в регионе зарегистрировали 80 468 больных коронавирусом, 42 из которых за прошедшие сутки. В целом от болезни умерли 1 803 жителя области.

78 293 инфицированных уже выздоровели. Сейчас от болезни продолжают лечиться еще 372 человека.

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Источник: Минздрав