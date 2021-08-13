На Буковине из-за коронавируса все чаще госпитализируют детей
Источник:"АСС"
В Черновицкой области растет количество детей, которых госпитализируют с подозрением на коронавирус или подтвержденной болезнью. Маленьких пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, сейчас нет.
Среди госпитализированных есть дети в возрасте до одного года. Об этом рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской больницы Оксана Знак.
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Сейчас в нашем заведении лечится 10 детей, которых мы связываем с COVID-19. В 8 из них коронавирус подтвержден, еще двое – с подозрением. С 10 госпитализированных детей, пятеро – это дети до года,
– сообщила Знак.
Она рассказала, что в маленьких пациентов наблюдается пневмония. В некоторых из них есть симптомы ОРВИ.
К слову, в Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. У новорожденного обнаружили штамм коронавируса Дельта.
Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 13 августа в регионе зарегистрировали 80 468 больных коронавирусом, 42 из которых за прошедшие сутки. В целом от болезни умерли 1 803 жителя области.
78 293 инфицированных уже выздоровели. Сейчас от болезни продолжают лечиться еще 372 человека.
Заболеваемость в Украине начала расти
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки, 12 августа, в Украине обнаружили 1 263 больных коронавирусом.
- В больницы были госпитализированы 613 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных умерли.
- Всего за все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 263 864 человек, 2 195 798 из которых уже выздоровели, а 53 217 – умерли.