В Черновцах врач заразилась коронавирусной инфекцией после вакцинации. В госадминистрации объяснили причину инфицирования.

В госадминистрации предположили, что на момент прививки против "ковида" врач уже была носителем вируса, а симптомы проявились впоследствии.

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Заместитель директора областного департамента здравоохранения Мария Полищук добавила, что после вакцинации можно заразиться, ведь ни одна вакцина не может составлять стопроцентную защиту. Кроме того, врач получила только первую дозу вакцины. После однократной прививки эффективность защиты составляет 76% и начинает действовать на 22 день.

Полищук подчеркнула, что прививка поможет избежать сложного течения болезни и необходимости госпитализации.

Предлагаем вспомнить, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел COVID-19 на 13 день после прививки. По его словам, он инфицировался в тот период, когда иммунитет от прививки еще не был полностью сформирован.

Виктор Ляшко сказал, что инфицирование после вакцинации возможно в течение первых 22 дней.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала