На Буковине медики не вакцинируются по религиозным убеждениям
Медики на Буковине массово отказались от вакцинации. Свое решение они аргументируют религиозными убеждениями.
Источник:Общественное Буковина
Инцидент произошел в Герцаевской районной больнице. С 80 медицинских работников там согласились вакцинироваться только 5 человек.
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Директор больницы Эдуард Калуцкий рассказал, что приезд мобильной бригады могут отменить. Чтобы "не переводить вакцину". желающих вакцинироваться тогда отправят в глыбскую больницу.
Там людей будут вакцинировать 10 марта.
Ситуация с COVID-19 на Буковине
- С 1 марта Буковина находится в красной зоне.
- Однако эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшается. В частности, за сутки 9 марта там зафиксировали 533 новых зараженных.
- Ситуацию в области характеризуют как худшую от начала пандемии. Больницы № 1, 3 и 4 в Черновцах загружены уже на 98 – 100%.
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