Медики на Буковине массово отказались от вакцинации. Свое решение они аргументируют религиозными убеждениями.

Инцидент произошел в Герцаевской районной больнице. С 80 медицинских работников там согласились вакцинироваться только 5 человек.

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Директор больницы Эдуард Калуцкий рассказал, что приезд мобильной бригады могут отменить. Чтобы "не переводить вакцину". желающих вакцинироваться тогда отправят в глыбскую больницу.

Там людей будут вакцинировать 10 марта.

Обратите внимание! В Черновицкой области уже вакцинировали примерно 600 человек.

Ситуация с COVID-19 на Буковине