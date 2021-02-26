Власти Буковины могут ввести в области карантин выходного дня. В то же время в Минздраве рассказали, что регион могут отнести к красной зоне карантина, если ситуация с коронавируса там не улучшится.

Местные чиновники рассмотрят соответствующие возможности в пятницу, 26 февраля. Об этом в эфире одного телеканалов сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Читайте также В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие ограничения действуют

Будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность или введения карантина выходного дня или полноценные ограничительные меры с понедельника, относящиеся к красной зоне,

– рассказала чиновница.

Наталья Гусак добавила, что Черновицкую область закрывать не будут.

На Буковине могут ввести красную зону карантина

В то же время главный санврач Виктор Ляшко подтвердил информацию о том, что в Черновицкой области могут ввести красную зону карантина. Об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, если негативная тенденция с коронавирусом там сохранится, то будут созвать общенациональную комиссию ТЭБ и ЧС.

Медик отметил, что 27 февраля может стать третьим днем, когда в регионе наблюдается рост госпитализации больных COVID-19. Соответственно, будут основания для введения красной зоны в области.

Ситуация с коронавирусом на Буковине: коротко