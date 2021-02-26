На Буковине могут ввести красную зону карантина: Ляшко объяснил почему
Власти Буковины могут ввести в области карантин выходного дня. В то же время в Минздраве рассказали, что регион могут отнести к красной зоне карантина, если ситуация с коронавируса там не улучшится.
Источник:24 канал
Местные чиновники рассмотрят соответствующие возможности в пятницу, 26 февраля. Об этом в эфире одного телеканалов сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
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Будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность или введения карантина выходного дня или полноценные ограничительные меры с понедельника, относящиеся к красной зоне,
– рассказала чиновница.
Наталья Гусак добавила, что Черновицкую область закрывать не будут.
На Буковине могут ввести красную зону карантина
В то же время главный санврач Виктор Ляшко подтвердил информацию о том, что в Черновицкой области могут ввести красную зону карантина. Об этом он сообщил во время брифинга.
По его словам, если негативная тенденция с коронавирусом там сохранится, то будут созвать общенациональную комиссию ТЭБ и ЧС.
Медик отметил, что 27 февраля может стать третьим днем, когда в регионе наблюдается рост госпитализации больных COVID-19. Соответственно, будут основания для введения красной зоны в области.
Ситуация с коронавирусом на Буковине: коротко
- По состоянию на 26 февраля в Черновицкой области на COVID-19 заболели 53 713 человек.
- Победить смертельную инфекцию удалось 44 616 лицам. Умерли 980 пациентов.
- За прошедшие сутки, 25 февраля, коронавирусом заразились 638 буковинцев.
- В больницах Черновицкой области лежат 1029 людей с COVID-19 или подозрением на него.
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