Чтобы не проходить осмотр и не находиться на самоизоляции, 56-летний мужчина показал фальшивый документ пограничникам. Работники отдела противодействия киберпреступлениям в Черновицкой области разоблачили правонарушителя.
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Что грозит нарушителю
Правоохранители установили, что мужчина самостоятельно сделал сертификат с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами. Однако в государственных реестрах этой информации не было.
Полицейские сообщили, что поддельный сертификат был и у жены правонарушителя. Мужчине объявили подозрение по статье о подделке документов Уголовного кодекса Украины. Ему грозит штраф или лишение свободы до 2 лет.
Подделка COVID-сертификатов: последние новости
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