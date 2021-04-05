В Черновицкой области официально подтвердили "британский" штамм коронавирусной инфекции. Результаты анализов пациентов пришли из лаборатории ВОЗ.

Главный санитарный врач области Наталья Гопко рассказала, что в конце февраля буковинские эпидемиологи получили задание отобрать для исследования на наличие "британского" штамма коронавируса образцы больных пациентов с Заставнивского, Кицманского и Сторожинецкого районов.

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По ее словам, 5 апреля пришло официальное подтверждение из лаборатории ВОЗ в Лондоне, Великобритания.

Сегодня мы получили официальное подтверждение из вирусологической лаборатории ВОЗ в Лондоне, что в присланных туда еще в феврале образцах анализов пациентов из нашей области обнаружили так называемый "британский" штамм COVID-19

– заявила руководительница Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава.

У пациентов с Заставнивского, Кицманского и Сторожинецкого районов в феврале наблюдали значительный всплеск коронавирусной болезни.

"И именно тогда, учитывая эпидемические особенности, у нас возникли признаки циркуляции этого "британского" штамма COVID-19", – добавила она.

Также в лаборатории образцы пациентов проверяли и на наличие "южноафриканского" штамма коронавируса. Эту разновидность не обнаружили.

Каких-то выраженных клинических особенностей этот штамм COVID-19 не имеет. Единственное – мутировавший вирус быстрее передается. Все остальное такое же, как и при до сих пор известных штаммах коронавируса. Никаких изменений в тактику лечения и профилактику вносить не планируется,

– отметила Наталья Гопко.