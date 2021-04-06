В Черновицкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла молодая врач-педиатр КНП "Заставненская БЛ" Марьяна Маланник. Ей было 29 лет, женщина была беременна.

Коварная коронавирусная инфекция остановила сердце молодой женщины на 29 году жизни.

Женщина работала в Заставнивской многопрофильной больнице врачом-педиатром. В 2015 году она окончила Буковинский государственный медуниверситет по специальности "Педиатрия", после окончания интернатуры работала врачом-педиатром.

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Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя – преждевременной смерти врача-педиатра КНП "Заставненской БЛ" Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка,

– говорится в сообщении.

В Департаменте выразили соболезнования родным и близким и добавили, что Марьяна Васильевна была приветливой и искренней, замечательным врачом, который всегда спешил на помощь своим пациентам, чутким к проблемам других, хорошим специалистом своего дела".

Коронавирус в Черновицкой области