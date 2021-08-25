На Буковине от штамма Дельта умер первый человек

В Черновицкой области зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса Дельта. Умер мужчина, которому на момент смерти было 66 лет.

О смерти пациента рассказала главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко. Были ли у мужчины какие-то сопутствующие заболевания, не сообщили.

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Но санврач отметила, что это не имеет значения. По ее словам, умерший был невакцинированным против коронавируса и на его месте мог оказаться любой непривитый человек.

У нас крайне редко встречаются случаи госпитализации с вакцинированными – как правило, это легкий ход. Однозначно это не реанимационные больные. Согласно статистике по госпитализированных, 99,9% – это люди, которые не имеют ни одной прививки. Из-за низких уровней вакцинации есть все основания прогнозировать рост заболеваемости. По нашим прогнозам, болезнь будет протекать тяжелее и будет иметь высокие риски летальности,

– заявила она.

Что известно о штамме коронавируса Дельта в Черновицкой области

В Черновицкой области обнаружили еще 23 случая штамма коронавируса "Дельта". Сейчас он преобладает среди новых случаев COVID-19.

Большинство инфицированных этим вариантом лечились в стационарах. Сейчас в больницах региона находится 20 человек. Самому молодому больному один год, а самому старшему – 80.

С середины июля мы зафиксировали более 50 случаев нового штамма. Это как раз период роста суточных инфицирований,

– говорит Гопко.

Гопко добавила, что Дельта имеет меньший инкубационный период. Поэтому это может привести к увеличению количества заражений и госпитализаций.

Коротко о варианте Дельта

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1000 раз больше, чем была в инфицированных диким штаммом.

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех случаев COVID.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Самые распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.



Больше о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала