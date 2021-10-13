Об этом сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.
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Нехватка мест в буковинских больницах
Он отметил, что 13 октября утром парамедики получили вызов к больному в город Сторожинец (Черновицкий район). По его словам, заболевание иностранца не связано с коронавирусной болезнью.
Итальянца сначала планировали доставить в Сторожинецкую больницу, однако там отказались его принять в связи с отсутствием мест в реанимации для пациентов без коронавирусом.
Позже мужчину пытались госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, однако в реанимации этого медучреждения также не было свободных мест.
После этого итальянца решили доставить в Больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, однако по дороге в медучреждение пациент умер в карете скорой помощи.
Ситуация с коронавирусом в Черновцах
- Уровень госпитализации на Буковине превышает норму – 72,5 на 100 тысяч человек при предельной норме в 60.
- За прошедшие сутки в области зафиксировали 598 новых случаев.
- Всего в области зафиксировали 96 151 случай COVID-19. От последствий болезни умерли 2 176 человек.