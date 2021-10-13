На Буковине в скорой умер итальянец, которого не смогли принять две больницы

В Черновицкой области в карете скорой медицинской помощи умер 72-летний гражданин Италии, которого отказались принять две больницы из-за переполненности пациентами с коронавирусом.

Об этом сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

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Нехватка мест в буковинских больницах

Он отметил, что 13 октября утром парамедики получили вызов к больному в город Сторожинец (Черновицкий район). По его словам, заболевание иностранца не связано с коронавирусной болезнью.

Итальянца сначала планировали доставить в Сторожинецкую больницу, однако там отказались его принять в связи с отсутствием мест в реанимации для пациентов без коронавирусом.

Позже мужчину пытались госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, однако в реанимации этого медучреждения также не было свободных мест.

После этого итальянца решили доставить в Больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, однако по дороге в медучреждение пациент умер в карете скорой помощи.

Ситуация с коронавирусом в Черновцах