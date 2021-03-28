Максим Степанов заявил, что Украина может в ближайшее время заключить договоры о поставках американских вакцин. По его словам, переговоры по препаратам из США продолжаются с лета 2020 года.

Таким образом глава Минздрава ответил, разговаривал ли по этому поводу с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном. Однако министр не предоставил никаких деталей, заявив, что сделка конфиденциальна.

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Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и относительно сроков поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы упорно это делаем, в том числе и через дипломатические каналы. Это с лета прошлого года,

– сказал Максим Степанов.

Он также добавил, что в 2020 году во время переговоров поставщики предложили предоставить Украине вакцины в четвертом квартале 2021.

Глава Минздрава не уточнил, о препарате какой компании идет речь: Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

"Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире", – подытожил министр.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина ожидает следующую партию вакцины от производителя Sinovac Biotech. Недавно к нам из Китая прибыли 215 тысяч доз лекарств.



​Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала