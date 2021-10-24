Поэтому стоит уметь различать виды психологического насилия и знать, как себя защитить, ведь последствия могут быть масштабными для вас лично. В Министерстве здравоохранения рассказали, как понять, что на самом деле не все в порядке.

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Жертвой жестокого обращения можно стать в различных взаимоотношениях, в частности, в отношениях с родителями, своим партнером или в профессиональных отношениях.

Что такое психологическое насилие?

Это поведение, целью которой является причинение эмоционального или психологического вреда. Оно может не причинять боль вашему телу, однако может быть травматичным. Единичные образы нельзя считать эмоциональным насилием, но если такое поведение становится систематическим, порождает у другого человека страх, тревогу и нарушает благополучие – тогда это является проявлением насилия.

Признаки психологического насилия:

вас систематически стыдят на публике, перед семьей или друзьями;

в отношениях присутствует безосновательная ревность, партнер (или любой другой) пытается контролировать вашу жизнь, хочет изолировать вас от привычного круга общения;

присутствуют угрозы, что вам или вашим детям физически или финансово навредят;

есть негативное отношение к вам через вещи, которые вы не можете изменить (например, семью, религиозные взгляды, расу, гендер, пол и т.д.);

вас игнорируют или делают вид, что вас нет рядом;

постоянно исправляют то, что и как вы говорите, чтобы заставить вас чувствовать себя неловко.

Какое бывает психологическое насилие: примеры

Существует несколько видов психологического насилия. Однако часто за непонятными и сложными словами скрыты противоправные действия.

Аутинг – разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности другого человека без его согласия. Аутинг противоположен по смыслу каминг-ауту – добровольному раскрытию собственной сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

– разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности другого человека без его согласия. Аутинг противоположен по смыслу каминг-ауту – добровольному раскрытию собственной сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Буллинг – психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица в школе. Другими словами – травля.

– психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица в школе. Другими словами – травля. Виктимблейминг – обвинение жертвы и "перекладывание" на нее ответственности. Например, когда полиция спрашивает жертву изнасилования в чем та была одета – это намек, что жертва спровоцировала насилие своим внешним видом или поведением.

– обвинение жертвы и "перекладывание" на нее ответственности. Например, когда полиция спрашивает жертву изнасилования в чем та была одета – это намек, что жертва спровоцировала насилие своим внешним видом или поведением. Газлайтинг – форма манипуляции, которая заставляет жертву сомневаться в адекватности своего восприятия действительности, ставя под сомнение ее память и благоразумие. Типичные фразы газлайтеров: "Я такого не говорил", "Ты что-то путаешь", "Это всего лишь шутка", "Ты слишком чувствителен".

– форма манипуляции, которая заставляет жертву сомневаться в адекватности своего восприятия действительности, ставя под сомнение ее память и благоразумие. Типичные фразы газлайтеров: "Я такого не говорил", "Ты что-то путаешь", "Это всего лишь шутка", "Ты слишком чувствителен". Моббинг – давление на одного из работников со стороны коллег или руководства.

– давление на одного из работников со стороны коллег или руководства. Сталкинг – навязчивое, нежелательное и постоянное преследование одним человеком другого.

Последствия

Люди, которые страдают от психологического насилия, могут чувствовать растерянность, страх, трудности с концентрацией внимания и неуверенность в себе. Также – тревогу, болевые ощущения и учащенное сердцебиение.

Также такие люди могут иметь панические атаки. Долгосрочные последствия могут включать тревожные расстройства, бессонницу и социальную замкнутость, а также психосоматические расстройства. В тяжелых случаях психологическое насилие может привести к суицидальным попыткам жертвы.

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"Кто бы ни поступал так с вами, помните: вы этого не заслуживаете, и это не ваша вина. Никто не имеет права вас обижать, унижать или ограничивать ваши права", – отметили в Минздраве.

Внимание! Если вы или кто-то из ваших знакомых подвергается психологическому насилию, стоит обратиться за поддержкой к человеку, которому доверяете или за профессиональной помощью к психологу.