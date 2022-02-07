Бустер станет ненужным: на людях испытывают новую COVID-вакцину

В США начались испытания на людях новой панкоронавирусной вакцины SpFN. Исследование проводят в армейском научно-исследовательском Американском институте имени Уолтера Рида (WRAIR).

Разработчики заявили, что в случае успеха больше не будет необходимости в проведении регулярной бустерной вакцинации.

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Что известно о разработке

SpFN – это белковая вакцина, которую создали с использованием наночастиц S-белка. Она работает по принципу вакцины от компании Novavax.

Американский панкоронавирусный препарат основан на ферритине – эндогенной белковой молекуле, способной накапливать железо. Она сворачивается в 24-гранный шар, похожий на футбольный мяч. На каждую новую грань наносится характерный S-белок другого варианта коронавируса, что делает вакцину универсальной и гибкой.

После использования SpFN в организме начинают вырабатываться антитела, которые связываются с этим белком таким образом, что вирус больше не может связываться с рецептором на клетках и, соответственно, заражать человека.

Вместе с тем вакцинация и активирует Т-клетки, которые в случае наличия инфекции распознают и убивают инфицированные клетки, предотвращая размножение вируса. SpFN также содержит усилитель ALFQ, который немедленно активирует иммунную систему. Изобретатели добавили, что этот усилитель делает вакцину безопасной и эффективной.

Можно подстроить под любой штамм коронавируса

Ученые утверждают, что она сможет защитить от любого варианта SARS-CoV, поэтому не будет необходимости в проведении регулярной бустерной иммунизации. Во время исследования на макаках вакцинация вызвала появление сильных нейтрализующих антител против исходного коронавируса и четырех его вариантов:

Альфа,

Бета,

Гамма,

Дельта.

Есть еще одна важная деталь

В отличие от мРНК-вакцин, SpFN не нужно держать в холодильнике при двузначных температурах ниже нуля. Это значительно упрощает доставку и хранение препарата.

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи убежден, что в долгосрочной перспективе разработка универсальной вакцины против коронавируса может внести вклад в предотвращение следующей пандемии.