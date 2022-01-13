Бустерная доза AstraZeneca эффективна против Омикрона: новые данные

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что третья доза вакцины против COVID-19 Vaxzevria эффективна против штамма Омикрон.

Третья доза AstraZeneca эффективна против мутаций

Результаты компания объявила 13 января, их передадут на изучение регуляторам всего мира для широкого использования препарата для третьей прививки.

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Специалисты установили, что при исследовании вакцина Vaxzevria вызвала увеличение антител против Омикрона и других вариантов при введении третьей бустерной дозы.

Увеличение количества антител фиксировали у людей, которые ранее вакцинировались Vaxzevria или мРНК-вакцинами (Pfizer или Moderna),

– говорится в сообщении компании.

Также AstraZeneca отмечает, что сегодняшнее заявление, которое не включало конкретных данных, было первым от компании относительно защитного потенциала Vaxzevria как ревакцинации после двукратного курса вакцины на основе мРНК или Vaxzevria.

Последние данные о штамме Омикрон

Новый штамм имеет меньший период инкубации. В среднем он составляет 3 суток. Также Омикрон в 2,9 раза инфекционнее.

Омикроном чаще болеет молодежь.

Лишь 0,6% больных с Омикроном были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

Американский инфекционист считает, что никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса Омикрон. Однако привитые перенесут болезнь в более легкой форме.

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