Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрили 3 вакцины против коронавируса: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Теперь в ведомстве одобрили бустерные и третьи дозы вакцины против коронавируса.

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Генеральный директор отдела охраны здоровья и клинический директор инициативы по вакцинам Флоридского международного университета Энеида Ролдан объяснила разницу между новыми прививками.

Что такое бустерная доза вакцины

Она предназначена для людей, чей иммунный ответ мог впоследствии ослабнуть. Прививка бустерной дозой делается не ранее чем через 6 месяцев после 2 прививки. Федеральное управление по лекарственным средствам (FDA) одобрило повторные прививки только вакциной Pfizer.

Кто имеет право на бустерную дозу в США:

Люди 65 лет и старше,

Люди 18+ лет, живущие в долгосрочной перспективе,

Люди 18+ лет с сопутствующими заболеваниями, включая рак, хронические заболевания печени и почек, ослабленную иммунную систему.

Люди 18+ лет, которые живут или работают в условиях повышенного риска, в частности в сферах здравоохранения, школах, исправительных учреждениях и приютах для бездомных.

Что же подразумевается под третьей дозой вакцины

Третья доза предназначена для людей, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа от первых двух доз. Прививка делается по меньшей мере после 28 дней после второй дозы. Третьи дозы одобрены только для вакцин Pfizer и Moderna.

Кто имеет право на третью дозу

Люди с ослабленной иммунной системой от умеренной до тяжелой степени. К примеру, люди, которые лечатся от рака, реципиенты органов для трансплантации или стволовых клеток, которые принимают лекарства для подавления иммунной системы, а также люди с заболеваниями иммунодефицита.

Для вакцины Johnson & Johnson не существует утвержденной бустерной или третьей дозы. Однако 5 октября компания попросила FDA разрешить бустеры для людей, которые получили ее одноразовую вакцину.