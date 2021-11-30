В частности, Виктор Ляшко отметил, что украинский Минздрав действует согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а они указывают на то, что делать бустерные дозы стоит после того, как стандартный курс вакцинации получит как можно больше населения. Это нужно, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса.

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Вакцин в Украине хватает. Министерство здравоохранения уже подписало контракты на поставки вакцин на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и в случае необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Охват вакцинацией населения

По данным министра, через 2 – 3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но задача Минздрава – 70%.

Поэтому сейчас в Минздраве работают над тем, чтобы увеличить количество украинцев, которые получили по крайней мере первую дозу. Потому что это защита против тяжелого течения коронавирусной болезни.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Европейский центр контроля профилактики давал рекомендации для стран ЕС с уровнем вакцинации по крайней мере одной дозой в районе 80%. Он не выдавал эти рекомендации, когда вакцинировано одной дозой лишь 40% населения".

Бустерная вакцинация в январе – феврале

Виктор Ляшко отметил, что это важно, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, в частности уменьшить количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время заверил, что ориентировочно в январе – феврале 2022 года, а возможно, и раньше у украинцев появится возможность получить бустерную прививку.

Объяснил, что это зависит от многих факторов. В частности, от того, как быстро в Украине будет вакцинировано 60% населения по крайней мере одной дозой, или двумя дозами – 50%.

Тогда министр пообещал сразу принять решение о запуске бустерной вакцинации.

Что такое бустерная вакцинация В бустерной дозе могут нуждаться все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Ее вводят через полгода после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.

Статистика вакцинации в Украине

Всего с начала вакцинальной кампании привили 13 391 656 человек, в частности, первую дозу получили 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек.

Всего проведено 24 514 289 прививок.