Третью дозу вакцины могут получить все желающие
Предварительно третья доза вакцины против COVID-19 в Украине была доступной только для людей с ослабленным иммунитетом, затем для медиков и сотрудников интернатов, впоследствии для пожилых людей, и вот 6 января Министерство здравоохранения разрешило ревакцинацию всем взрослым.
Детали В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины для всех людей от 18 лет
Как получить бустерную прививку
Минздрав рекомендует вводить бустерную прививку от 6 до 9 месяцев с момента прививки второй дозой. Поэтому, если вы вакцинировались летом, уже можете записаться на прививку.
В Минздраве объяснили, что схема такая же: позвонить в пункт или центр массовой вакцинации. Записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте системы.
Также можно обратиться к своему семейному врачу, чтобы получить направление.
Какие вакцины используют для бустера
Преимущество будут предоставлять мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какими препаратами проводили стандартный курс вакцинации.
В частности, тем людям, которые получили первые две дозы вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовали вводить бустерную дозу вакцины Pfizer.
В то же время при отсутствии мРНК-вакцин, бустер можно будет сделать другой имеющейся вакциной согласно разрешенным схемам в Украине.
К слову, в Минздраве недавно обновили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19:
- первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторной (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)
- первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna)
- первая доза мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
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Почему вводят ревакцинацию
Иммунный ответ против новых штаммов
Всемирная организация здравоохранения еще не приняла решение об обязательной необходимости ревакцинации, однако в большинстве стран Евросоюза третью дозу прививки получили от 35% до 75% населения.
Главная цель бустера – усилить защиту, поскольку актуальные исследования показали, что уже через полгода после вакцинации количество антител в крови резко уменьшается.
Таким образом, Израиль был одной из первых стран, где рекомендовали третью прививку против COVID-19. Это дало ожидаемые результаты – в стране резко снизился суточный прирост заражений.
Теперь из-за распространения нового штамма – Омикрона такие страны, как США, Великобритания, Германия официально призывают всех взрослых граждан прививаться третий раз.
Некоторые страны рекомендуют даже четыре дозы COVID-вакцин / Фото Unsplash
Актуальные данные эффективности двух доз вакцин против Омикрона
- У большинства людей после введения двух доз этих вакцин не вырабатывается достаточный уровень антител против нового варианта вируса Омикрон. В частности, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech была снижена до 20−24%.
- С Coronavac ситуация еще более плачевная. По данным исследователей из Университета Гонконга (HKU), ни у одного из 25 человек, получивших эту вакцину, не выработалось достаточно антител, чтобы "убить" Омикрон.
- Ученые из Южной Африки также заявили о снижении эффективности вакцин против Омикрона. В частности, исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения.
Ревакцинация продлевает действие COVID-сертификата
С 1 февраля 2022 года в ЕС вступят в силу новые правила. Зеленый COVID-сертификат будет действовать всего 270 дней (9 месяцев), а не 365 дней, как было раньше.
Если же вы привились, например, в мае и по состоянию на 1 февраля у вас прошло более 270 дней со времени второй дозы, ваш документ будет считаться не действительным для въезда.
Поэтому, в Минздраве анонсировали новый сертификат о прививке бустерной дозой. Он появится в приложении Дия в конце января 2022 года. К этому времени все, кто получил бустерную дозу, могут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.
Сгенерировать новый сертификат в Дии можно будет на основании вакцинации или выздоровления от коронавируса, так же как и предыдущие сертификаты. Новый документ будет действовать 270 дней с даты последней прививки от коронавируса.
Нужна ли бустерная доза, чтобы посещать общественные места
Сейчас в Украине карантин регулируется постановлением №1236, в которое изменений относительно бустера не вносили. Поэтому актуальным для желтой, оранжевой и красной карантинной зоны остается правило о первой и второй дозе.
Чем отличаются бустерная и дополнительная дозы
Стоит понимать, что бустер и дополнительная доза это не одно и тоже.
- Дополнительную дозу вакцины советуют делать от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки.
Прививку проводят той же вакциной, что и предыдущие. Если нужной вакцины нет, дополнительную дозу можно сделать другим препаратом, разрешенным Минздравом.
Ее делают людям, которым 2 дозы не смогли дать необходимой защиты. В частности пациентам с ВИЧ и раком крови. А также тем, кто перенес трансплантацию органов, проходил химиотерапию или лечение большими дозами гормональных препаратов. На срок действия COVID-сертификата дополнительная доза не влияет.
- Бустерная доза вводится после 180–270 дней после второй.
В основном ее делают мРНК-вакцинам, но если таких нет, то можно использовать любую другую.
Бустерная или ревакцинальная доза нужна, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается у всех привитых людей.
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