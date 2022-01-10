Бустерная вакцинация против COVID-19: как получить, что будет с сертификатом и кому она нужна

В Украине одобрили бустерную, третью дозу вакцины против COVID-19 для всех привитых в возрасте от 18 лет. Отвечаем на самые распространенные вопросы о ревакцинации.

Третью дозу вакцины могут получить все желающие

Предварительно третья доза вакцины против COVID-19 в Украине была доступной только для людей с ослабленным иммунитетом, затем для медиков и сотрудников интернатов, впоследствии для пожилых людей, и вот 6 января Министерство здравоохранения разрешило ревакцинацию всем взрослым.

Детали В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины для всех людей от 18 лет

Как получить бустерную прививку

Минздрав рекомендует вводить бустерную прививку от 6 до 9 месяцев с момента прививки второй дозой. Поэтому, если вы вакцинировались летом, уже можете записаться на прививку.

В Минздраве объяснили, что схема такая же: позвонить в пункт или центр массовой вакцинации. Записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте системы.

Также можно обратиться к своему семейному врачу, чтобы получить направление.

Какие вакцины используют для бустера

Преимущество будут предоставлять мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какими препаратами проводили стандартный курс вакцинации.

В частности, тем людям, которые получили первые две дозы вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовали вводить бустерную дозу вакцины Pfizer.

В то же время при отсутствии мРНК-вакцин, бустер можно будет сделать другой имеющейся вакциной согласно разрешенным схемам в Украине.

К слову, в Минздраве недавно обновили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19:

первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторной (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)

первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna)

первая доза мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

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Почему вводят ревакцинацию

Иммунный ответ против новых штаммов

Всемирная организация здравоохранения еще не приняла решение об обязательной необходимости ревакцинации, однако в большинстве стран Евросоюза третью дозу прививки получили от 35% до 75% населения.

Главная цель бустера – усилить защиту, поскольку актуальные исследования показали, что уже через полгода после вакцинации количество антител в крови резко уменьшается.

Таким образом, Израиль был одной из первых стран, где рекомендовали третью прививку против COVID-19. Это дало ожидаемые результаты – в стране резко снизился суточный прирост заражений.

Теперь из-за распространения нового штамма – Омикрона такие страны, как США, Великобритания, Германия официально призывают всех взрослых граждан прививаться третий раз.

Некоторые страны рекомендуют даже четыре дозы COVID-вакцин / Фото Unsplash

Актуальные данные эффективности двух доз вакцин против Омикрона

У большинства людей после введения двух доз этих вакцин не вырабатывается достаточный уровень антител против нового варианта вируса Омикрон. В частности, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech была снижена до 20−24%.

С Coronavac ситуация еще более плачевная. По данным исследователей из Университета Гонконга (HKU), ни у одного из 25 человек, получивших эту вакцину, не выработалось достаточно антител, чтобы "убить" Омикрон.

Ученые из Южной Африки также заявили о снижении эффективности вакцин против Омикрона. В частности, исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения.

Ревакцинация продлевает действие COVID-сертификата

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, бустерная доза приближает эффективность вакцин до 90% и предупреждает госпитализацию вследствие COVID-19.

С 1 февраля 2022 года в ЕС вступят в силу новые правила. Зеленый COVID-сертификат будет действовать всего 270 дней (9 месяцев), а не 365 дней, как было раньше.

Если же вы привились, например, в мае и по состоянию на 1 февраля у вас прошло более 270 дней со времени второй дозы, ваш документ будет считаться не действительным для въезда.

Поэтому, в Минздраве анонсировали новый сертификат о прививке бустерной дозой. Он появится в приложении Дия в конце января 2022 года. К этому времени все, кто получил бустерную дозу, могут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

Сгенерировать новый сертификат в Дии можно будет на основании вакцинации или выздоровления от коронавируса, так же как и предыдущие сертификаты. Новый документ будет действовать 270 дней с даты последней прививки от коронавируса.

Нужна ли бустерная доза, чтобы посещать общественные места

Сейчас в Украине карантин регулируется постановлением №1236, в которое изменений относительно бустера не вносили. Поэтому актуальным для желтой, оранжевой и красной карантинной зоны остается правило о первой и второй дозе.

Чем отличаются бустерная и дополнительная дозы

В Украине по состоянию на 10 января дополнительную дозу сделали 6 224 человека, еще 20 462 – бустерную. Всего в стране по крайней мере одну дозу вакцины получили почти 15 миллионов украинцев.

Стоит понимать, что бустер и дополнительная доза это не одно и тоже.

Дополнительную дозу вакцины советуют делать от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки.

Прививку проводят той же вакциной, что и предыдущие. Если нужной вакцины нет, дополнительную дозу можно сделать другим препаратом, разрешенным Минздравом.

Ее делают людям, которым 2 дозы не смогли дать необходимой защиты. В частности пациентам с ВИЧ и раком крови. А также тем, кто перенес трансплантацию органов, проходил химиотерапию или лечение большими дозами гормональных препаратов. На срок действия COVID-сертификата дополнительная доза не влияет.

Бустерная доза вводится после 180–270 дней после второй.

В основном ее делают мРНК-вакцинам, но если таких нет, то можно использовать любую другую.

Бустерная или ревакцинальная доза нужна, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается у всех привитых людей.

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