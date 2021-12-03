Две дозы AstraZeneca и Pfizer-BioNTech показали 79% и 90% защиту от госпитализации и смерти через 6 месяцев в нескольких исследованиях соответственно. Однако защита со временем слабеет.
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Это заставило задуматься о дополнительных средствах защиты наиболее уязвимых слоев населения. Однако существует мало данных о сравнительной безопасности третьей дозы вакцин против COVID-19.
В исследовании изучались безопасность, иммунный ответ (иммуногенность) и побочные эффекты (реактогенность) третьей дозы.
- AstraZeneca,
- Pfizer-BioNTech,
- Novavax,
- Janssen,
- Модерна,
- Valneva,
- Curevac.
Данные о побочных эффектах показывают, что все 7 вакцин безопасны для использования в качестве 3 дозы,
– говорится в исследовании.
Самые распространенные побочные эффекты
Самыми распространенными эффектами после бустерной дозы этих препаратов были боль в месте инъекции, боль в мышцах и утомляемость.
Сочетание вакцин против COVID-19
Ученые отметили, что все вакцины из исследования повышали иммуногенность спаечного белка после двух доз вакцин AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Эти данные могут потребоваться в разработке программы бустерной вакцинации, сделав ее более доступной.
Ученые отметили, что изучили иммунный ответ у добровольцев только через 28 дней после 3 дозы этих 7 препаратов. Последующая работа позволит получить данные через 3 месяца и 1 год после того, как люди получили бустерные дозы.