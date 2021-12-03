Бустерные дозы COVID-вакцин сочли безопасными: результаты исследования

Бустерные дозы безопасны и повышают иммунитет. Об этом свидетельствует первое рандомизированное испытание третьей дозы вакцин AstraZeneca или Pfizer.

Две дозы AstraZeneca и Pfizer-BioNTech показали 79% и 90% защиту от госпитализации и смерти через 6 месяцев в нескольких исследованиях соответственно. Однако защита со временем слабеет.

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Это заставило задуматься о дополнительных средствах защиты наиболее уязвимых слоев населения. Однако существует мало данных о сравнительной безопасности третьей дозы вакцин против COVID-19.

В исследовании изучались безопасность, иммунный ответ (иммуногенность) и побочные эффекты (реактогенность) третьей дозы.

AstraZeneca,

Pfizer-BioNTech,

Novavax,

Janssen,

Модерна,

Valneva,

Curevac.

Данные о побочных эффектах показывают, что все 7 вакцин безопасны для использования в качестве 3 дозы,

– говорится в исследовании.

Самые распространенные побочные эффекты

Самыми распространенными эффектами после бустерной дозы этих препаратов были боль в месте инъекции, боль в мышцах и утомляемость.

Сочетание вакцин против COVID-19

Ученые отметили, что все вакцины из исследования повышали иммуногенность спаечного белка после двух доз вакцин AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Эти данные могут потребоваться в разработке программы бустерной вакцинации, сделав ее более доступной.

Ученые отметили, что изучили иммунный ответ у добровольцев только через 28 дней после 3 дозы этих 7 препаратов. Последующая работа позволит получить данные через 3 месяца и 1 год после того, как люди получили бустерные дозы.

В испытании приняли участие 2 878 человек в возрасте от 30 лет. Больше половины добровольцев – люди в возрасте от 70 лет. Средний возраст участников, получивших бустерную дозу, составлял 53 года в младшей возрастной группе и 76 лет в старшей возрастной группе. Средний возраст составил 51 и 78 лет соответственно.