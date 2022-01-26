Полученные данные помогут правительствам повысить иммунитет жителей своих стран перед самым заразным штаммом коронавируса Омикрон.

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Какие вакцины повысили защиту CoronaVac

Бустерная доза мРНК-вакцины от Pfizer-Biontech повысила уровень антител больше всего. Следом за ней следуют препараты AstraZeneca, Janssen и CoronaVac. Исследователи подчеркнули, что все бустерные дозы были эффективными и безопасными.

Подробности исследования

Ученые проверили влияние различных бустеров с помощью 1 240 участников, которые получили 2 дозы CoronaVac. Случайным образом им ввели бустер от AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen или CoronaVac.

Анализы крови участников через 28 дней показали, что Pfizer увеличил уровень антител в 152 раза, Astrazeneca – в 90 раз, Janssen – в 77 раз, а CoronaVac – в 12 раз.

Нейтрализующие антитела, связывающиеся с вирусом для блокирования инфекции, были обнаружены у 100% тех, кто получил бустерную дозу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech или Janssen и у 83% тех, кто получил третью дозу CoronaVac.

Приведенные здесь данные показывают исключительную реакцию на третью дозу вакцин против коронавируса в гетерологическом календаре вакцинации,

– заявила ведущий автор исследования Сью Энн Коста Клеменс из Oxford Vaccine Group.

Обратите внимание: во время исследования не оценивали уровни Т-клеточного иммунитета, который также защищает от тяжелого течения болезни. Но эти данные обещают изучить в ходе будущих исследований.

Однако повышение уровня антител у участников позволяет предположить, что бустерная доза обеспечит надежную защиту от тяжелого течения людям, которые вакцинировались CoronaVac.