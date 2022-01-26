Бустеры, какими вакцинами повышают защиту CoronaVac против Омикрона

Ученые нашли еще одно подтверждение того, что иммунитет вакцинированных препаратом CoronaVac можно повысить. Исследования проводились учеными из Оксфордского университета при содействии Минздрава Бразилии.

Полученные данные помогут правительствам повысить иммунитет жителей своих стран перед самым заразным штаммом коронавируса Омикрон.

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Какие вакцины повысили защиту CoronaVac

Бустерная доза мРНК-вакцины от Pfizer-Biontech повысила уровень антител больше всего. Следом за ней следуют препараты AstraZeneca, Janssen и CoronaVac. Исследователи подчеркнули, что все бустерные дозы были эффективными и безопасными.

Подробности исследования

Ученые проверили влияние различных бустеров с помощью 1 240 участников, которые получили 2 дозы CoronaVac. Случайным образом им ввели бустер от AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen или CoronaVac.

Анализы крови участников через 28 дней показали, что Pfizer увеличил уровень антител в 152 раза, Astrazeneca – в 90 раз, Janssen – в 77 раз, а CoronaVac – в 12 раз.

Нейтрализующие антитела, связывающиеся с вирусом для блокирования инфекции, были обнаружены у 100% тех, кто получил бустерную дозу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech или Janssen и у 83% тех, кто получил третью дозу CoronaVac.

Приведенные здесь данные показывают исключительную реакцию на третью дозу вакцин против коронавируса в гетерологическом календаре вакцинации,

– заявила ведущий автор исследования Сью Энн Коста Клеменс из Oxford Vaccine Group.

во время исследования не оценивали уровни Т-клеточного иммунитета, который также защищает от тяжелого течения болезни. Но эти данные обещают изучить в ходе будущих исследований.

Однако повышение уровня антител у участников позволяет предположить, что бустерная доза обеспечит надежную защиту от тяжелого течения людям, которые вакцинировались CoronaVac.