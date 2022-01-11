Бустеры не помогут: в ВОЗ призвали создать новые COVID-вакцины
Источник:ВОЗ
Бустерные дозы вакцин против COVID-19, которые в настоящее время доступны на рынке, не помогут защититься от новых штаммов коронавируса.
Новые вакцины необходимы
Такой вывод сделали эксперты Технической консультативной группы ВОЗ.
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Бустерные дозы вакцин, которые уже существуют, вряд ли будут эффективными для борьбы с вирусом, который эволюционирует,
– говорится в сообщении ВОЗ.
В ВОЗ считают, что для защиты от новых штаммов СOVID-19 нужны новые вакцины. А пока такие вакцины не будут доступны, и по мере мутации вируса SARS-CoV-, вероятно, нужно обновлять состав существующих вакцин.
Это поможет обеспечить рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции, в частности против штамма Омикрон и будущих вариантов.
Обратите внимание! Бустерная доза вакцины отличается от дополнительной:
- дополнительную вводят, чтобы обезопасить людей, для которых из-за тяжелых заболеваний две дозы препарата могут не стать надежной защитой;
- а бустерную – чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается.
К слову, вчера, 10 января гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что эффективная против штамма Омикрон вакцина появится уже весной 2022 года.
Почему нужна новая вакцина
- Сейчас исследования показали, что вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон.
- Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.
- С вакцинами от других производителей такая же ситуация, или и хуже. О разработке нового препарата, который будет эффективен против мутировавших версий коронавируса, также сообщила компания Moderna.
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Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала