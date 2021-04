В Бутане 469 664 человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. Всего в стране проживает около 770 тысяч населения.

Что известно о вакцинации в Бутане

Кампания вакцинации в Бутане началась 27 марта. Цель – вакцинировать от коронавируса 533 тысяч взрослых за неделю.

Интересно Германия планирует заказать у России "Спутник V": вакцина до сих пор не получила регистрации в ЕС

В это количество не включали беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и тяжелобольных. Впоследствии сроки вакцинации продлили.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения, теперь ведомство сосредоточило внимание на вакцинации людей старше 70 лет, а также лиц с ограниченными возможностями.

Кстати, согласно трекером The New Your Times, Бутан находится на 2 месте по проценту населения, которое получило первую дозу вакцины. На 1 месте – Сейшельские Острова, а на 3 – Израиль.



Рейтинг стран, которые сделали больше прививок / Скриншот NYT

Ситуация с коронавируса в Бутане