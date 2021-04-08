В Бутане за 2 недели вакцинировали 62% населения
В Бутане 469 664 человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. Всего в стране проживает около 770 тысяч населения.
Источник:AFP
Что известно о вакцинации в Бутане
Кампания вакцинации в Бутане началась 27 марта. Цель – вакцинировать от коронавируса 533 тысяч взрослых за неделю.
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В это количество не включали беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и тяжелобольных. Впоследствии сроки вакцинации продлили.
По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения, теперь ведомство сосредоточило внимание на вакцинации людей старше 70 лет, а также лиц с ограниченными возможностями.
Кстати, согласно трекером The New Your Times, Бутан находится на 2 месте по проценту населения, которое получило первую дозу вакцины. На 1 месте – Сейшельские Острова, а на 3 – Израиль.
Рейтинг стран, которые сделали больше прививок / Скриншот NYT
Ситуация с коронавируса в Бутане
- По данным Wordometers, за период пандемии COVID-19 в Бутане подхватили 900 человек. Из них один больной умер, а 847 – выздоровели.
- Всего в стране сделали 644 174 тестов.
- Прививки населению делают вакциной AstraZeneca-Oxford, которую стране подарила Индия.
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