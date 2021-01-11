В Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками заверили, что не владеют информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от коронавируса.

Что говорят в Гослекслужбе о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19

По словам главы службы Романа Исаенко, сейчас они не располагают информацией о нелегальном ввозе вакцин. А в случае появления ее безотлагательно передадут в правоохранительные органы. Об этом сообщает Интерфакс - Украина.

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Также в Гослекслужбе уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств не было никакой информации о регистрации вакцин от COVID-19.

К слову! 5 января в харьковской компании "Биолек" заявили, что еще 31 декабря они подали в Минздрав заявление на регистрацию российской вакцины от коронавируса.

Главное о возможной контрабанде вакцины от коронавируса

Недавно в сети появилась информация якобы о "тайной" вакцинации украинских политиков . Ее распространил политик Михаил Бродский. По его словам, вакцинировали чиновников якобы в пластической клинике.

. Ее распространил политик Михаил Бродский. По его словам, вакцинировали чиновников якобы в пластической клинике. Он уточнил, что речь идет о вакцинах Pfizer. Партия таких медикаментов в Украину чартером тайно прибыла 29 или 30 декабря. Бродский предположил, что вакцину, вероятнее всего без растаможки, пронесли через "зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".

Глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал такую информацию бредом.

А премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить слухи.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркнул: если это правда, виновные должны получить наказание. Глава государства также поручил взяться за дело СБУ. Оборонное ведомство 6 января открыло уголовное производство.

Обратите внимание! В правительстве разработали план вакцинации украинцев, который состоит из 4 этапов. Согласно ему, делать прививки против коронавируса в Украине начнут уже в январе.