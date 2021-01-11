Был ли нелегальный ввоз в Украину вакцин от COVID-19: заявление Гослекслужбы
В Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками заверили, что не владеют информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от коронавируса.
Что говорят в Гослекслужбе о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19
По словам главы службы Романа Исаенко, сейчас они не располагают информацией о нелегальном ввозе вакцин. А в случае появления ее безотлагательно передадут в правоохранительные органы. Об этом сообщает Интерфакс - Украина.
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Также в Гослекслужбе уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств не было никакой информации о регистрации вакцин от COVID-19.
Главное о возможной контрабанде вакцины от коронавируса
- Недавно в сети появилась информация якобы о "тайной" вакцинации украинских политиков. Ее распространил политик Михаил Бродский. По его словам, вакцинировали чиновников якобы в пластической клинике.
- Он уточнил, что речь идет о вакцинах Pfizer. Партия таких медикаментов в Украину чартером тайно прибыла 29 или 30 декабря. Бродский предположил, что вакцину, вероятнее всего без растаможки, пронесли через "зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".
- Глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал такую информацию бредом.
- А премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить слухи.
- Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркнул: если это правда, виновные должны получить наказание. Глава государства также поручил взяться за дело СБУ. Оборонное ведомство 6 января открыло уголовное производство.
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