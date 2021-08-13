Засосы – это тоже синяки, поэтому способы от них избавиться одинаковы. Но засосы не такие болезненные и проходят быстрее.

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Что делать сначала

Чтобы синяк был меньше нужно действовать сразу после травмы. Вот что можно сделать в первую очередь:

1. Приложите что-то холодное

Это правило самое главное в борьбе с синяками! В течение первых 24 – 48 часов после травмы можно сделать холодный компресс, чтобы сузить капилляры и предотвратить разрастание синяка. Заверните лед в полотенце и прикладывайте к повреждению на 10 – 20 минут несколько раз в день.

2. Нанесите мазь от ушибов

Мазь должна быть без разогревающего эффекта, потому что нужно сузить капилляры, а не расширить. От синяков и отеков помогут средства, в составе которых есть гепарин.

3. Не напрягайте пострадавшую часть тела

Чем активнее вы будете двигаться, тем больше крови вытечет из поврежденных капилляров и тем крупнее и ярче будет синяк.

Что делать, когда синяк уже образовался

Синяк окончательно формируется через несколько дней после появления, а засос – через несколько часов. Теперь главная задача – ускорить рассасывание свернутой под кожей крови.

1. Сделайте теплый компресс

Несколько раз в день на 15 – 20 минут прикладывайте к синяку или засосу грелку или смоченное в теплой воде полотенце. Это ускорит кровоснабжение, и синяк быстрее исчезнет.

2. Сделайте легкий массаж

Мягко надавливая, начните массировать от края синяка. Делайте медленные круговые движения, разминая синяк и двигаясь ближе к его центру.

3. Нанесите мазь от синяков и ушибов

На этом этапе лучше выбрать средство, которое разогревает. Выбирайте средство, в составе которого есть капсаицин, диметилсульфоксид или нонивамид.