Это обнаружили случайно. Нейробиологи просто записывали, что происходит в мозгу во время изучения новых навыков.

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Как проводилось исследование

Команда ученых записала мозговую активность 33 здоровых добровольцев-правшей, пока они учились печатать левой рукой. Запись проводили с помощью магнитоэнцефалографии.

На экране участникам показывали пятизначный код и просили напечатать его максимальное количество раз за 10 секунд, а затем можно было отдохнуть еще 10 секунд. Этот цикл нужно было повторить 35 раз.

После первых попыток скорость корректной печати значительно улучшилась и примерно на 11 цикле достигла своего плато.

Для того, чтобы расшифровать активность нейронов в ходе обучения, ученые разработали компьютерную программу, которая позволяет связать набор символов с мозговыми волнами.

Итоги ученых

Исследователи установили, что во время коротких пауз мозг проигрывал последовательность движений в 20 раз быстрее. За 11 циклов эта краткая версия тренировки повторялась примерно по 25 раз за 10 секунд. Затем скорость упала в 2 – 3 раза.

Также ученые обнаружили, что частота повторов во время отдыха коррелировала с надежностью воспоминаний. То есть человек, чей мозг чаще воспроизводит набор символов на клавиатуре, демонстрирует лучшие успехи.

Как и ожидалось, активность происходила в сенсорно-моторной зоне мозга, которая отвечает за управление движениями. Но ученые также наблюдали активность в других регионах: в гиппокампе и тенториальной коре.