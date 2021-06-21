Быстро и бесплатно: в Польше начали вакцинировать бездомных

Польские власти взялись за вакцинацию против коронавируса лиц без постоянного места жительства. Им будут делать прививки вакциной Johnson & Johnson.

И хотя вакцинирование происходит на добровольной основе, власть призывает всех желающих прийти и сделать прививку.

Важно Вакцина Johnson & Johnson эффективна против различных вариантов COVID-19

Как рассказал священник и директор благотворительного фонда "Каритас" в Лодзи Анджей Партик, центры вакцинации развернули в нескольких польских городах. Прививки делают бесплатно.

Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, приходить и вакцинироваться. Зато есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла до них тоже,

– сказал Партик.

Чем будут вакцинировать бездомных

Известно, что бездомных будут прививать вакциной Johnson & Johnson. Ее еще раньше одобрили в США и ЕС. Для вакцинации одного человека требуется только одна доза этого препарата. Еще одно преимущество этой вакцины – возможность хранить в обычном холодильнике.

Результаты клинических испытаний в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что эта вакцина эффективна в противодействии коронавируса для людей в возрасте от 18 лет и старше. Препарат имеет эффективность в 66 – 67%.

Актуально В Польше против COVID-19 будут вакцинировать детей: когда и с какого возраста

Заметим, что ранее в Польше началась вакцинация от COVID для граждан Украины, которые едут в страну на учебу или на работу. Воспользоваться возможностью получить прививку можно будет на пункте пропуска "Шегини-Медика".