У большинства людей, которые переболели коронавирусом, уровень антител упал через 4 – 5 месяцев после выздоровления, причем у некоторых людей уровень антител вообще не могли определить. Были и такие, кто переболел COVID-19, но иммунная реакция не сформировалась.

Детали исследования

В период с апреля по июнь 2020 года, во время первой волны пандемии, около 5300 жителей Бонна прошли тестирование на антитела к SARS-CoV-2. Если начальные результаты были положительными, ученые вновь подтверждали результат повторным тестированием, чтобы исключить наличие антител к другим коронавирусам, которые являются причинами простуд.

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Сформировался ли достаточный уровень антител

В итоге лишь у трети пациентов (22 участников) обнаружили специфические нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела.

Большинство из участников сообщили, что COVID-19 протекал в легкой или бессимптомной форме. Затем они прошли повторное тестирование через 4 – 5 месяцев.

У большинства добровольцев уровень антител значительно снизился. У 4 участников ученые вообще не смогли определить наличие защитных антител.

Обратите внимание! У некоторых пациентов, которые сообщили о перенесенном COVID-19, ученые не смогли определить наличие антител даже на начальном этапе тестирования. Вероятно, эти пациенты либо имели псевдоположительный тест на COVID-19, либо действительно очень быстро потеряли иммунитет к вирусу.

Несмотря на то, что новые данные доказывают быстрое исчезновение антител после COVID-19, выводы все равно пока не позволяют понять, в какой степени это влияет на иммунный ответ.

Иммунитет – это не только антитела

Уменьшение количества антител происходит относительно быстро, но иммунная система имеет и другие инструменты для борьбы,

– пояснил автор работы Ахмад Азиз.

Например, предыдущие исследования показали, что клеточный иммунитет может сохраняться даже на фоне снижения общего уровня антител.

Кроме того, устойчивость иммунитета может зависеть от тяжести перенесенной инфекции, конкретного варианта вируса и других факторов.

Ученые продолжат исследования. В то же время они уже сделали вывод, что без вакцинации пока трудно достичь устойчивого иммунитета к SARS-CoV-2.