Об этом рассказала главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова. По ее мнению, именно поэтому обязательно нужно выявить коронавирус на ранней стадии и начать его лечить.

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По ее словам, во время первой волны коронавируса, прежде чем разовьется тяжелая форма пневмонии должно было бы пройти более недели. Сейчас же это время значительно сократилось.

Я считаю что Дельта-штамм, который мутировал несколько раз, очень быстро развивается. Поэтому если раньше в первой волне до тяжелых пневмоний и дыхательной недостаточности люди доходили за 7 – 10 суток, то сейчас это могут быть считанные часы,

– заявила главный врач.

"Лечиться надо как можно раньше"

Поэтому, по ее словам, нужно начинать лечение как можно раньше. При этой волне пандемии кашель, высокая температура не такие, как были раньше, поэтому пациенты часто не обращаются к медикам и не лечатся.

"Уже на 3 и 4 сутки начинается одышка, падает сатурация и человек только тогда начинает лечение и может дойти до реанимационного состояния", – считает Светлана Федорова.

Коронавирус – основные симптомы горячка;

кашель;

потеря обоняния и вкуса;

боль в горле;

боль в мышцах и суставах;

диарея;

покраснение или раздражение глаз;

затрудненное дыхание или одышка;

расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания

боль в груди.

При наличии серьезных симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Источник: Минздрав