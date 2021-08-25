Как быстро Pfizer изготовит вакцину против нового COVID-штамма: ответ компании

Пандемия коронавируса не закончилась, и все чаще вспыхивают новые штаммы вируса. В компании Pfizer ответили, насколько быстро они могут разработать вакцины против новых вариантов болезни.

В Pfizer заявили, что могут разработать вакцину против нового штамма коронавируса в течение 95 дней после его обнаружения. Эксперты компании постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции.

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Гендиректор компании Альберт Бурла заявил, что компания Pfizer наладила процесс производства COVID-вакцины при обнаружении новых штаммов.

В течение 95 дней, начиная с того дня, как мы обнаружим штамм, который вызывает беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него,

– сказал Бурла.

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Бурла подчеркнул, что пока компания не обнаружила ни одного штамма коронавируса, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer. Поэтому пока вакцина остается эффективной, нет смысла разрабатывать новый препарат.

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