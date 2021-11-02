Впрочем, приходится каждый раз разблокировать смартфон, затем искать там Дию, открывать ее, искать там сертификат и нажимать "показать QR". Журналист Артём Овдиенко поделился полезным лайфхаком, как это сделать двойным нажатием кнопки питания на iPhone.

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Показать сертификат в два клика

Итак, журналист советует, чтобы каждый раз не разблокировать смартфон и открывать Дию, достаточно один раз:

перейти по ссылке: https://www.getcovidpass.eu; нажать там кнопку Сreate yours ("Создать ваш"); просканировать QR-код с бумажного сертификата (или загрузить картинку QR-кода сертификата из Дии – перед этим сделать его скрин с экрана и обрезать на картинке все лишнее, кроме кода).

Сделав это, смартфон предложит добавить сертификат в "Кошелек" (Wallet).

И вуаля – показывать ководный сертификат для проверки станет так же просто, как на кассе платить смартфоном – достаточно будет дважды щелкнуть кнопкой питания,

– отметил Овдиенко.

Он добавил, что и для андроид смартфонов это работает, но там сертификат нужно верифицировать через приложение YourWallet. Однако потребуется бумажный документ, поскольку скриншот из Дии для этих телефонов не всегда удается сделать.

Как быстро показать сертификат / Скриншот Артема Овдиенко

Когда необходимо показывать СOVID-документы

Пока украинцев не пускают в транспорт межобластное сообщения без COVID-сертификата, международного свидетельства о вакцинации или без отрицательного ПЦР/антиген теста. Также эти документы нужно показывать, если в красной зоне вы собираетесь посетить общепит, ТРЦ, спортзалы или ряд других заведений.

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Кто будет проверять COVID-сертификаты в красной зоне и как будут наказываться за подделку – читайте здесь.

Текст публикации Артема Овиденко:

*лайфхак для быстрого предъявления ковидного сертификата с айфона – двойным нажатием кнопки питания!

Итак, чтобы каждый раз не разблокировать смартфон, потом искать там Дию, открывать ее, искать там сертификат и тыкать "показать qr", достаточно один раз:

1) перейти по ссылке: https://www.getcovidpass.eu,

2) щелкнуть там кнопку create yours ("создать ваш"),

3) отсканировать qr-код с бумажного сертификата (или загрузить картинку qr-кода того сертификата из Дии (перед этим сделав его скрин с экрана Дии и обрезав на той картинке лишнее, кроме кода).

Сделав это, смартфон 4) предложит добавить сертификат в "Кошелек" (Wallet) – и вуаля: показывать ководный сертификат для проверки станет так же просто, как на кассе платить смартфоном – достаточно будет дважды щелкнуть кнопкой питания…

Upd. Artem Armenchu ​​подсказывает, что и для андроид-смартфонов это работает, но там сертификат нужно верифицировать через приложение Yourwallet.