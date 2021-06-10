Белый дом закупит вакцину Pfizer для других стран: количество доз

США закупят несколько сотен миллионов доз вакцины Pfizer для того, чтобы пожертвовать ее другим странам. Администрация Джо Байдена таким образом активизирует усилия для вакцинации большинства населения мира.

Такую информацию иностранному изданию сообщили три человека, знакомые с планами Джо Байдена. Лидер США, вероятно, объявит о своем плане на встрече стран "Большой семерки".

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США закупят 500 миллионов доз вакцины

Администрация Джо Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины Pfizer против коронавируса.

Первые 200 миллионов доз будут распределены в этом году, а следующие 300 миллионов – в первой половине следующего года,

– говорится в сообщении.

Дозы вакцин должна распределить COVAX. Их направят в страны с низким и средним уровнем доходов. Издание также пишет, что их источники утверждают, якобы Pfizer продает эти дозы США по "некоммерческой" цене.

Предварительно известно, что на саммите Большой семерки вопрос ликвидации дефицита вакцин и способов прекращения пандемии будет в центре внимания. Издание пишет, что накануне встречи стран стратегию Байдена тщательно изучали как внутри страны, так и за рубежом. Более того, к Байдену на встрече "Большой семерки" в объявлении, вероятно, присоединится гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Пока Белый дом и компания Pfizer отказываются комментировать этот вопрос.

Стратегия Байдена касаемо вакцинации

Ранее Джо Байден заявил, что до конца июня США отдадут другим странам не менее 80 миллион доз вакцины. Предварительно известно, что:

Белый дом описал планы по распределению 25 миллионов доз: из них 19 миллионов передадут компании Covax, которая распределяет дозы вакцины по всему миру, ориентировочно 6 миллионов доз предоставят странам, где есть вспышки коронавируса, в том числе Индии.



Сейчас разрыв между вакцинированными и невакцинированными странами очень большой. Скажем, если более 50% жителей США и Великобритании получили хотя бы одну дозу вакцины, то в Африке – меньше 2% людей.

Кстати, недавно в ВОЗ заявили – для того, чтобы преодолеть коронавирус, недостаточно одной вакцинации. Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что людям необходимо адаптировать свой образ жизни и меньше контактировать с другими. Он советует вести себя так, словно угроза вируса является постоянной.