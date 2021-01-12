Около трети взрослых в возрасте 51 года и старше испытывают усталость. Употребление лекарств, проблемы со сном, неправильное питание и употребление алкоголя – все вредно влияет на организм. Однако для здоровой жизни очень важно, чтобы с возрастом оставаться физически активными.

Как быть активным в любом возрасте и меньше уставать

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Все иногда чувствуют усталость и это нормально. Однако иногда усталость может быть первым признаком того, что в вашем организме что-то не так.

Многие проблемы со здоровьем и методы лечения могут усугубить усталость. К ним относятся:

Прием некоторых лекарств, таких как антидепрессанты, антигистаминные препараты и лекарства от тошноты и боли.

Проведение медицинских процедур, таких как химиотерапия и облучение, или восстановление после обширной хирургической операции.

Инфекции.

Хронические заболевания, такие как диабет, болезни сердца, почек, болезни печени, Заболевания щитовидной железы и тому подобное.

Анемия.

Апноэ сна и другие нарушения сна.

Устранение проблемы со здоровьем может привести к тому, что усталость исчезнет.

Заботьтесь об эмоциях

Вы беспокоитесь о своем здоровье и что о вас никто не будет заботиться? Вы боитесь, что больше не нужны? Такие эмоциональные стрессы могут повлиять на вашу энергию. Какие эмоции негативно влияют на образ жизни:

Тревога,

Депрессия,

Горе от потери семьи или друзей,

Стресс от финансовых или личных проблем,

Ощущение того, что ты больше не имеешь контроля над своей жизнью.

Поэтому стоит проработать свои эмоции, чтобы лишний раз не тратить свои силы на обдумывание этого. Иногда следует обратиться с этим к специалистам.

Высыпайтесь

Заметим, что недостаточный сон также может способствовать усталости. Регулярные физические нагрузки могут улучшить ваш сон и уменьшить чувство депрессии и стресса, а также улучшить настроение и общее самочувствие.



Качественный сон улучшает самочувствие / Фото: Getty Images

Заботьтесь о привычках

Некоторые привычки образа жизни могут заставить вас чувствовать усталость. Вот несколько вещей, которые могут истощить вашу энергию:

Задерживаться слишком поздно.

Употреблять много кофеина и алкоголя.

Употребление нездоровой пищи.

Слишком мало выполнять упражнения.

Что известно о скуке?

Скука может привести к ощущению усталости. К примеру, если вы были очень заняты в течение рабочих лет, вы можете чувствовать себя некомфортно после выхода на пенсию.

Проснувшись утром, вы можете увидеть долгие дни, тянущиеся перед вами, не планируя ничего. Это не должно быть так. Занятие социальным и продуктивным трудом может помочь вам оставаться активным и улучшить образ жизни.



Есть много способов оставаться активным / Фото: Getty Images

Как можно чувствовать себя более активным?

Некоторые изменения в вашем образе жизни могут заставить вас чувствовать себя менее уставшими. Вот несколько практических советов:

Ведите дневник, где вы можете записывать то, что чувствуете ежедневно, особенно применительно к усталости. Это поможет вам находить закономерности в течение дня, когда вы чувствуете большую или меньшую усталость.

Регулярно выполняйте упражнения. Практически любой в любом возрасте может заниматься определенным видом физической активности. Умеренные физические упражнения могут улучшить ваш аппетит, энергию и мировоззрение

Старайтесь избегать длительного сна (более 30 минут) днем. Он может затруднить засыпание ночью.

Правильно питайтесь. Выбирайте питательные продукты, чтобы получить энергию, необходимую для того, чтобы делать то, что вам нравится.

Ликвидируйте дефицит витаминов, минералов и других пищевых веществ употребляя мультинутриентные комплексы, однако желательно натурального происхождения.

Одним из таких комплексов является Релайв Баланс – это мультинутриентный функционально-пептидный комплекс незаменимых аминокислот, пептидов, витаминов, минералов, адаптогенов, антиоксидантов, полифенолов, полученных путем ферментации и экстракции (при температуре до 40 градусов) содержит 54 натуральных продуктов растительного и животного происхождения. Все компоненты Релайв Баланс находятся в натуральных взаимосвязях, действуют синергично, не нанося вреда организму.

Не курите. Курение связано со многими заболеваниями и расстройствами, которые негативно влияют на вашу энергию.

Попросите о помощи, если вы чувствуете себя "заваленным". Сотрудничество с другими может помочь работе быстрее и стать веселой.



Заботьтесь о здоровом и позитивном образе жизни / Фото: Getty Images

Когда следует обращаться к врачу относительно усталости

Если вы чувствуете усталость несколько недель без облегчения, вероятно, следует позвонить своему семейному врачу. Он спросит о вашем сне, повседневной деятельности, аппетите и физических упражнениях.

Ваш врач может назначить лекарства для решения основных проблем со здоровьем, а также предложить есть сбалансировано и начать программу тренировки.